حلفاء بايدن الديمقراطيين فى الكونجرس يعارضون مبيعات الأسلحة لإسرائيل

كتبت : نهال أبو السعود

ينتقد بعض كبار حلفاء الرئيس الأمريكي جو بايدن في مجلس الشيوخ تحركات الإدارة بشأن إسرائيل، بما في ذلك الموافقة الأخيرة على مبيعات الأسلحة للجيش التي تجاوزت الكونجرس بينما تدعو الإسرائيليين أيضًا إلى إنهاء أشهر من القتال العنيف.

وقبل العام الجديد، وافقت إدارة بايدن للمرة الثانية خلال شهر على بند من شأنه نقل الأسلحة إلى الإسرائيليين دون موافقة الكونجرس، لكن كبار المسؤولين الأمريكيين دعوا إسرائيل علنًا منذ أسابيع إلى ضمان بقاء المدنيين بعيدًا عن الأذى مع ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى عشرات الآلاف.

وفي الوقت نفسه، يقول الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إن نقل الأسلحة إلى إسرائيل دون إشراف الكونجرس يقوض الشفافية، مما يمثل أحدث أزمة بين الديمقراطيين عندما يتعلق الأمر بالحرب في غزة.

وفقا لصحيفة ذا هيل، قالت السناتور الديمقراطية إليزابيث وارن : "يجب على الولايات المتحدة ألا تكتب شيكًا على بياض لحرب بنيامين نتنياهو في غزة وحكومته اليمينية، التي أظهرت تجاهلًا صارخًا للمدنيين الفلسطينيين .. إذا لم تكن إدارة بايدن شفافة مع الكونجرس والشعب الأمريكي، فيجب على الكونجرس التحرك وإغلاق هذه الثغرات أمام مبيعات الأسلحة لإسرائيل"

وقال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين: "تعد مراجعة الكونجرس خطوة حاسمة لفحص أي مبيعات كبيرة للأسلحة. إن قرار الإدارة مرارا وتكرارا بتقليص الإطار الزمني السريع لمراجعة الكونجرس يقوض الشفافية ويضعف المساءلة .. الجمهور يستحق الإجابات"

وعارضت مجموعة من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ بيع الأسلحة، بما في ذلك السيناتور تيم كين (فيرجينيا)، وبيتر ويلش (فيروتا)، وفان هولين، ووارن، أشار كين، وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في بيان له إلى أن الجمهور الأمريكي يحتاج إلى مزيد من المعلومات حول هذا البيع.

وقال في بيان: "مثلما يلعب الكونجرس دورًا حاسمًا في جميع شؤون الحرب والسلام، يجب أن يكون للكونجرس رؤية كاملة بشأن الأسلحة التي ننقلها إلى أي دولة أخرى. إن تجاوز الكونجرس دون داع يعني إبقاء الشعب الأمريكي في الظلام .. نحتاج إلى تفسير علني للأساس المنطقي وراء هذا القرار – وهو القرار الثاني من نوعه هذا الشهر”.

وفي وقت سابق من شهر ديسمبر قامت إدارة بايدن بأول خطوة نادرة تمرير الكونجرس للموافقة على بيع الأسلحة بقرار طارئ. ووافق بلينكن على بيع حوالي 14 ألف طلقة من ذخيرة الدبابات لإسرائيل تبلغ قيمتها أكثر من 106 ملايين دولار.