حصاد 2023.. 3.1 مليون مواطن حصلوا على الخدمات الطبية بمستشفيات سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، أنه تم تقديم الخدمات الطبية العلاجية لـ 3 ملايين و139 ألفا و723 مواطنا بمستشفيات المحافظة وذلك خلال العام 2023، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى اهتماما كبيرا بالقطاع الصحى بالمحافظة، صرح بذلك الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وأوضح "أبوهاشم"، أن مستشفيات المحافظة تشهد طفرة كبيرة فى تقديم الخدمات للمواطنين والتوسع بوحدات الرعاية المركزة وأقسام الغسيل الكلوى وغيرها من الأقسام الهامة، وكذلك تطوير دائم على مستوى التجهيزات والأجهزة الطبية الحديثة، وهناك 9 مستشفيات تشهد تطويرًا شاملًا والقطاع الصحى بالمحافظة يشهد طفرة ودعم كبير على جميع المستويات، وتم إمداد المستشفيات بأحدث أجهزة الأشعة التشخيصية المختلفة وأجهزة المعامل والمناظير والعمليات وأجهزة العلاج الطبيعى وغيرها من الأجهزة التشخيصية الهامة

وأوضح أن الـ 9 مستشفيات التى تشهد تطويرا شاملا بها وقدم خدماتها بأماكن بديلة لخدمة المواطنين دون توقف حتى الانتهاء من تطويرها و" أن الخدمات المقدمة شملت تقديم الخدمات العلاجية بالعيادات الخارجية الصباحية والمسائية إلى مليون و897 ألفا و681 مواطنا بمختلف التخصصات، وتردد على أقسام الاستقبال والطوارئ 606 آلاف و397 مواطنا، وقدمت وحدات وأقسام الغسيل الكلوى 434 ألفا و442 جلسة غسيل كلوى، وكذلك تقديم 138 ألفا و105 جلسات علاج طبيعى للمرضى المترددين على أقسام العلاج الطبيعى.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن وحدات العناية المركزة بالمستشفيات تردد عليها 6 آلاف و375 مواطنا وعلى الحضانات 5 آلاف و506 أطفال مبتسرين، وتم إجراء 13 ألفا و235 عملية جراحية، كما تم إجراء 5 آلاف و648 عملية ولادة ما بين قيصرية وطبيعية، وتم حجز 53 ألفا و98 مريضا بالأقسام الداخلية المختلفة، وحصل 412 ألفا و78 مواطنا على الخدمات المعملية.