حصاد 2023.. تنفيذ 2000 مشروع متنوع داخل قرى حياة كريمة بأسوان

تطوير الريف المصرى، هو عنوان المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى سعت خلال العام المنقضى 2023، إلى تنفيذ نحو 2000 مشروع، منهم ما تم الانتهاء منه بنسبة 100 % ومنهم يجرى تنفيذه ومقرر الانتهاء منه فى العام الجديد 2024.

ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى أسوان، تأتى لتشمل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضم جميع قرى ومراكز أسوان، بإجمالى 5 مراكز و39 قرية رئيسية و116 قرية فرعية و 380 نجع وكفر وتابع، وجارى تنفيذ نحو 2000 مشروع بمختلف قطاعات العمل العام.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن هذا المشروع القومى هو أكبر مشروع تنموى فى الألفية والجمهورية الجديدة حول حياة ملايين المواطنين فى قرى الريف المصرى إلى واقع مختلف بتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة حيث نجد لأول مرة فى تاريخ مصر الحديثة بأن القرى والنجوع والكفور والتوابع تشهد لدينا فى أسوان مواقع خدمية جديدة تفوق الموجود فى المدن ، مع تنفيذ شبكات ومحطات جديدة ومتطورة بكافة قطاعات المرافق العامة من صرف صحى ومياه شرب وكهرباء واتصالات وغاز طبيعى وطرق وكبارى ، مع تبطين الترع والمصارف.



إحلال محولات الكهرباء



الملاعب



تطوير القرى



حياة كريمة فى وادى الرديسية



مجمع خدمات



مدرسة



مركز شباب



مركز شباب



مشروعات التعليم



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