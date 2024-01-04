حصاد الوزارات.. التعليم تحدد إجراءات الحالات المرضية بامتحانات الثانوية العامة

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزارة التعليم تحدد إجراءات الحالات المرضية بامتحانات الثانوية العامة 2024

وزارة التموين تفحص عروض شركات توريد السكر المستورد الخام السبت المقبل

البيئة: دعم 36 مشروعا للصناعات الصغيرة والمتوسطة باستثمارات 19.7 مليون يورو