اليوم السابع
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الخميس، 04 يناير 2024 05:57 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حصاد الوزارات.. التعليم تحدد إجراءات الحالات المرضية بامتحانات الثانوية العامة

الخميس، 04 يناير 2024 05:00 م
حصاد الوزارات.. التعليم تحدد إجراءات الحالات المرضية بامتحانات الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم - أرشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 

وزارة التعليم تحدد إجراءات الحالات المرضية بامتحانات الثانوية العامة 2024

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وزارة التموين تمد منافذ المجمعات بالسلع الغذائية لطرحها بأسعار مخفضة 25%

وزارة التعليم تحدد ضوابط النجاح فى المواد ذات الفروع بالثانوية العامة 2024

وزارة الصحة توجة رسائل هامة لتقليل فرص مقاومة المضادات الحيوية

"الزراعة": نشر فرق إرشادية ريفية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيواني بكافة المحافظات

وزارة التعليم تحدد حالات الإعفاء من اللغة الثانية بامتحانات الثانوية العامة

وزارة التموين تفحص عروض شركات توريد السكر المستورد الخام السبت المقبل

البيئة: دعم 36 مشروعا للصناعات الصغيرة والمتوسطة باستثمارات 19.7 مليون يورو

 







البيئه

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