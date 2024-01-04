حصاد الوزارات.. التعليم تحدد إجراءات الحالات المرضية بامتحانات الثانوية العامة

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزارة التعليم تحدد إجراءات الحالات المرضية بامتحانات الثانوية العامة 2024
دار الإفتاء: الغش فى البضائع حرام شرعا وأكلٌ للأموال بالباطل
وزارة التموين تمد منافذ المجمعات بالسلع الغذائية لطرحها بأسعار مخفضة 25%
وزارة التعليم تحدد ضوابط النجاح فى المواد ذات الفروع بالثانوية العامة 2024
وزارة الصحة توجة رسائل هامة لتقليل فرص مقاومة المضادات الحيوية
"الزراعة": نشر فرق إرشادية ريفية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيواني بكافة المحافظات
وزارة التعليم تحدد حالات الإعفاء من اللغة الثانية بامتحانات الثانوية العامة
وزارة التموين تفحص عروض شركات توريد السكر المستورد الخام السبت المقبل
البيئة: دعم 36 مشروعا للصناعات الصغيرة والمتوسطة باستثمارات 19.7 مليون يورو
وزارة الصحة تشكل لجنة مشتركة من نقابتى الأطباء والأسنان لدراسة مقترحاتهم
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