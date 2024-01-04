حصاد الأقصر 2023.. إنجازات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، عن قائمة إنجازات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي عام 2023، حيث إنه في قطاع المياه والصرف الصحى تم الانتهاء والتسليم لتوسعات محطة مياه أرمنت مرحلة ثانية 34 ألف م3/يوم لتصبح بطاقة 68 ألف م3/ يوم تمويل (الصندوق الإنمائي العربى الكويتى) وجارى أعمال التسليم النهائى، وجارى العمل بمحطة مياه الطود المدمجة 10 الف م3/ يوم بنسبة تنفيذ 85%.

أما فى قطاع الصرف الصحي فقد تم نهو محطة رقم (1) صرف صحى إسنا، وتم نهو صرف صحى النجوع بحرى (محطة رفع ) بإسنا وجارى تسليم شبكاتها بالكامل بتكلفة قدرها 70 مليون والتى كانت متوقفة منذ عام 2010 والتى تخدم 28 ألف نسمة، وتم النهو والتسليم الإبتدائى للمرحلة الأولى لمحطة المعالجة لصرف صحى الطود الجديدة، وجاري العمل بالمرحلة الثانية .. تم الاستلام الابتدائى للمحطة الرئيسية، وجارى العمل بصرف الطود القديمة (5 محطات رفع + شبكات + خطوط طرد ) بنسبة تنفيذ 85%.. بطاقة 7/10.5م3/يوم، وجارى العمل بصرف صحى الطارف القديمة بالقرنة بنسبة تنفيذ 74% (محطة رفع).

كما أنه جارى العمل بتوسعات محطة معالجة الرواجح بنسبة 75% ، وصرف صحى الضبعية بنسبة 30% شبكات انحدار، وتم تسليم محطة رفع الحمزية وخط الطرد جارى العمل فى نهو الشبكات، وجارى العمل بصرف البغدادى بنسبة تنفيذ 95% (محطة المعالجة) بطاقة 9 ألف م3/يوم، وجارى العمل بصرف صحى البنى والترعة والقباحى الشرقى بنسبة تنفيذ 85% وبقيمة تعاقدية 124 مليون (محطات رفع + شبكات)، وجارى العمل بصرف الرياينة بأرمنت بنسبة تنفيذ98% (محطة رفع تصرف على معالجة ارمنت)، وجارى العمل بصرف صحى المحاميد قبلى وبحرى بأرمنت بنسبة تنفيذ 96%، وجارى العمل بصرف صحى الديمقراط بأرمنت بنسبة تنفيذ 94%، والرزيقات قبلى بنسبة تنفيذ 96% والرزيقات بحرى بنسبة تنفيذ 92%، وجارى العمل بصرف صحى الزينية بنسبة تنفيذ لمحطات الرفع و هي 85% مدامود قبلي – 81% مدامود العجوز – تم نهو المدامود بحري – 85% للزينية بحري – 90% للزينية قبلي – 90% الصعايدة – العشي 91%.

وبالنسبة للمشروعات الجاهزة للافتتاح بالأقصر، فتشمل مشروع صرف صحى متكامل الزينية (محطة المعالجة بطاقة 33 ألف م3/يوم - صرف صحي المدامود بحري وخط الطرد جاهزة للإستلام، وتم النهو والتسليم النهائي لمحطة مياه إسنا الجديدة - الشيخ مسكين وتم التسليم الجزئي للشبكات يناير 2019 والتي تخدم 300 الف نسمة.. بطاقة 61 الف م3/يوم، ومشروع محطة مياه غرب النيل بطاقة 34 الف م3/ي – مركز القرنة 145 ألف نسمة ... جاهزة للافتتاح والتسليم، ومشروع توسعات محطة مياه ارمنت بطاقة 34 الف م3/ي – مركز أرمنت لتخدم 117 ألف نسمة ... جاهزة للافتتاح والتسليم، ومشروع إسكان اجتماعي أبو قليعي (بوستر مياه – محطة رفع ) جاهزة للافتتاح والتسليم، ومشروع إسكان الرياينة ( محطة رفع + خط طرد ) - مركز ارمنت لتخدم 31 ألف نسمة ... جاهزة للافتتاح والتسليم، وتم نهو صرف صحى البياضية رواج بطاقة 6 الف م3/يوم.