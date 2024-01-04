ثقافة الأقصر تدعم الطلبة بندوات للتعريف بالعنف وآثاره النفسية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قدم فرع ثقافة الأقصر دعما للأطفال عبر تنظيم سلسلة ندوات مختلفة حول مواجهة العنف وحمايتهم من العنف المدرسي بين الطلبة والتعريف بالعنف وآثاره النفسية على الأطفال، حيث عقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "العنف وآثاره النفسية" ألقاها أحمد أبو بكر مسئول الفرع، موضحا خلالها تعريف العنف والأسباب التى تؤدى إلى العنف، وآثار العنف على النفسية، وعلاج العنف ودور الأسرة فى القضاء على العنف.

وعقدت مكتبة الرياينة الثقافية محاضرة بعنوان "نبذ العنف المدرسي بين الطلبة" ألقاها على حسان مسئول المكتبة، موضحاً أسباب العنف الذي يتعرض له الطفل، والأسرة ودورها في تصدير العنف للطفل والمدرسة والمعلم ودورهم في مكافحة العنف المدرسي، وعدم تأكيد في عقلية الطفل، كما أعدت المكتبة أمسية شعرية للشاعر على حسان بعنوان "هذا"، وأعد قصر ثقافة الطود عرض إنشاد ديني بعنوان" إذ هو - قدساه" إلقاء مجموعة الكورال، كما أعد القصر أمسية شعرية للشاعر عبد الغفور عبدالله بعنوان "الدنيا - أرضنا".

وكذلك أعد قصر ثقافة أرمنت أمسية شعرية للشاعر الدكتور النوبي عبد الراضي بعنوان "ذات قصيدة"، كما أعد الاجتماع الأسبوعي لنادي أدب الأقصر بقيادة الشاعر يحيى سمير رئيس نادي الأدب السابق، ومن خلاله ألقت الشاعرة منى محمد قصيدة بعنوان "طريق الحلم"، والقاص حشمت يوسف وقصة بعنوان "لا تغضب"، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة فنية بعنوان "عالم البحار" نفذتها شيماء سعيد مستخدمة ورق أبيض وألوان خشب.

وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية ورشة حكى قصة بعنوان "الذئب خادم الأسود" تأليف شوقي على هيكل سردتها وردة حسن، بجانب ذلك نفذت مكتبة النمسا الثقافية ورشة فنون تشكيلية "الطبيعة" نفذها طه أبو الشيخ، وكذلك نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية ورشة فنون تشكيلية "رسم حر" نفذتها ولاء جابر، ونفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة فنون تشكيلية "رسم وتلوين" نفذتها شيرين محمد، حيث جاءت تلك الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.



ثقافة الأقصر تدعم الطلبة وتقدم ندوات للتعريف بالعنف



فعاليات لدعم الطلبة ومواجهة العنف المدارس