توفير سيارتين للشهر العقارى بحى شرق الإسكندرية لخدمة المواطنين

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أعلن حي شرق الإسكندرية برئاسة اللواء أحمد حبيب، رئيس الحي عن توفير سيارتين توثيق شهر عقاري متنقلة "خدمات مصر"، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل ضمن خطة التحول الرقمي

وقال اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق ، إنه من اليوم الخميس، بدأت سيارتين تابعين للشهر العقاري، بتقديم خدماتهم بنطاق الحي، حيث تتواجد السيارة الأولى أمام المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام حي شرق، والسيارة الأخرى أمام نقطة شرطة حجر النواتية.

وأشار رئيس حي شرق، إلى أن السيارتين مُجهزتان بأحدث المعدات والنظم الفنية، لتقديم كافة خدمات التوثيق، لدعم فروع التوثيق التي تشهد ازدحامًا جماهيريًا، بهدف سرعة إنهاء معاملات طالبي الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية.

وأضاف رئيس الحي أن السيارتين ستعملان على الحد من حالات التكدس التي تشهدها بعض فروع الشهر العقاري تيسيرًا على المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.