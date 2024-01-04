تقديم الخدمات الطبية لـ1383 مواطنا فى قافلة طبية مجانية بقرية فى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ، قافلة طبية مجانية في قرية شباس عمير بمركز قلين، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والذي يمثل أولوية بالنسبة للقيادة السياسية وأحد أهم الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية وفقا لرؤية مصر 2030، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وبناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل المديرية.

قال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، تضمنت القافلة العديد من الخدمات الطبية المتنوعة، حيث توفرت 10 عيادات تخصصية تضم 8 تخصصات طبية مختلفة مثل: "الباطنة، وطب الأطفال، والأمراض الجلدية، والجراحة العامة، وطب النساء، وتنظيم الأسرة، والأسنان، والعظام"، واستفاد من خدمات العيادات 1383مواطناً، خلال اليومين، كما تم إجراء 126 تحليل طبي بين معمل الدم ومعمل الطفيليات، بالإضافة إلى إجراء 88 حالة أشعة "ما بين أشعة سينية، وأشعة تليفزيونية".

وأضاف شقوير، كما تم صرف الأدوية مجانًا للمرضى، وتم تقديم ندوات تثقيفية وإرشاد صحي 732مواطن، وفي إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري لـ 86 مواطن خلال القافلة، كما تم تقديم خدمات التقارير الطبية لـ 13 مريض، وتم تحويل 7 مرضى إلى أقرب مستشفى لاستكمال العلاج اللازم، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث تم تقديم جميع الخدمات بالقافلة الطبية مجانًا.