اليوم السابع
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الخميس، 04 يناير 2024 07:39 م
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تعرف على أنشطة صندوق تحيا مصر خلال 2023.. إنفوجراف

الخميس، 04 يناير 2024 07:00 م
تعرف على أنشطة صندوق تحيا مصر خلال 2023.. إنفوجراف إنفوجراف لأنشطة تحيا مصر
كتب مدحت وهبة

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نشر صندوق تحيا مصر إنفوجراف عن أنشطته ومبادراته المختلفة في عام 2023، حيث قدم الصندوق حزمة متكاملة من المشروعات والمبادرات، للوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية بكل ما يعينهم على احتياجاتهم المعيشية.
 
وأمتد نشاط الصندوق خارج حدود الدولة المصرية هذا العام ليصل إلى الأشقاء الفلسطينيين والسوريين، بتوجيه قوافل إغاثية شاملة لهم، فضلا عن استخدام وسائل جديدة لتقديم أدوات مرنة لتمويل مشروعات الشباب والمرأة المعيلة بما يدخل البهجة والسعادة على كل أفراد الأسر المستهدفة، وخاصةً المناطق الأكثر احتياجًا، وذلك انطلاقًا من دور صندوق تحيا مصر التنموي وباعتباره مكملاً لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.
 
إنفوجراف
إنفوجراف

الرعاية الصحية
الرعاية الصحية

الحماية الاجتماعية
الحماية الاجتماعية

صندوق تحيا مصر
صندوق تحيا مصر

 







صندوق تحيا مصر

أنشطة صندوق تحيا مصر

مشروعات صندوق تحيا مصر



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