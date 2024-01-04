تطهير 70% من المصارف والمساقى بالبحيرة لمواجهة آثار موسم الشتاء

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة القيادات التنفيذية برفع حالة التأهب والاستعداد المستمر لاستقبال موسم الشتاء والأمطار، مشددة على ضرورة المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجارى المائية بنطاق المحافظة من حيث حالة التطهيرات ومناسيب المياه وإزالة المخلفات أولا ً بأول للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

وفى هذا السياق، قامت مديرية الزراعة بالبحيرة برئاسة المهندس موفق محمود سارى، بتطهير 2207 كيلو متر من المساقى، 1311 كيلو متر بنسبة 70%.

وأشار وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة إلى أن خطة التطهير تشمل تطهير كافة الترع والمصارف ورفع المخلفات وإزالة الحشائش على جانبى المجارى المائية.

فيما أكد محمود هليل مدير عام الزراعة بالبحيرة بأنه تم التشديد على سرعة تطهير الترع والمصارف وكافة المجارى المائية، وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولاً بأول مع ضرورة البدء بالأكثر تضرراً، بالإضافة إلى سرعة إرسال البيان اليومى للتطهير، وذلك بالتنسيق مع هندسة الرى والصرف والإدارة الزراعية، وكذا الجمعيات التعاونية والمشتركة وجهاز تحسين الأراضى.