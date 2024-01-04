وأعلن الحزب تنفيذ 4 عمليات من القطاع الشرقي للجنوب اللبناني، أبرزها استهداف تجمعات لجنود اسرائيليين في موقع بياض بليدا وموقعي ثكنة زبدين ورويسات العلم بمحيط مزارع شبعا بصواريخ بركان وإصابتها إصابة مباشرة.

كما نفذ 7 عمليات من القطاع الغربي أبرزها استهداف مواقع ثكنة زرعيت وجل العلام وبركة ريشا بالأسلحة المباشرة واستهداف موقع المالكية بصاروخ بركان وثكنة دوفيف بدفعة صاروخيّة كبيرة.

وشن الطيران الحربى الإسرائيلى مساء أمس الأربعاء، غارة وسط بلدة الناقورة بالقطاع الغربي أحدثت دويًا هائلًا ودمرت منزلًا وألحقت اضرارًا بالمنازل المحيطة، مما أسفر عن سقوط 4 وفيات دفعة واحدة وعدد من الإصابات.

كما شن الجيش الاسرائيلى غارات جوية على بلدات بالقطاع الأوسط بالجنوب اللبناني أبرزها عيترون وعيتا الشعب ومركبا ، مما أسفر عن سقوط 5 ضحايا في ضربات متفرقة.

