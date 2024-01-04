اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يناير 2024 09:38 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الخميس، 04 يناير 2024 09:33 ص
تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر موانى البحر الأحمر
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 18000  طن بضائع عامة ومتنوعة ، 1101  شاحنة و42 سيارة ، وشملت حركة الواردات 5500  طن بضائع ، 601  شاحنة و 28 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12500  طن بضائع ، 500  شاحنة  و14 سيارة . 
 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس  بينما تغادر السفينتين دليلة والحرية  فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين دليلة والحرية  بينما غادرت السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس  ، كما شهد ميناء نويبع تداول 3050  طن  بضائع و380 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الاربع وهي اور، كوين نفرتيتي ، ايلة وبريدج ، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1895 راكب بموانيها 
 
وأعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر امس أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 14000  طن بضائع عامة ومتنوعة ، 909  شاحنة و90 سيارة ، وشملت حركة الواردات 2500  طن بضائع ، 411 شاحنة 72 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11500  طن بضائع ، 498  شاحنة  و18 سيارة . 
 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس  فيما استقبل الميناء اربع سفن وهي  بوسيدون اكسبريس ، امل ، دليلة والحرية  بينما غادرت السفينتين دليلة والحرية، كما شهد ميناء نويبع تداول 1930  طن  بضائع و375 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث اور ، ايلة وبريدج ، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1830 راكب بموانيها .
 
 

 







اخبار

اخبار مصرية

اخبار المحافظات

اخبار جنوب سيناء

موانى البحر الاحمر

شاحنات

سفن بضائع




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة