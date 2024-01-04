تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينتين دليلة والحرية فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين دليلة والحرية بينما غادرت السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس ، كما شهد ميناء نويبع تداول 3050 طن بضائع و380 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الاربع وهي اور، كوين نفرتيتي ، ايلة وبريدج ، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1895 راكب بموانيها

وأعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر امس أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 909 شاحنة و90 سيارة ، وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع ، 411 شاحنة 72 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع ، 498 شاحنة و18 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء اربع سفن وهي بوسيدون اكسبريس ، امل ، دليلة والحرية بينما غادرت السفينتين دليلة والحرية، كما شهد ميناء نويبع تداول 1930 طن بضائع و375 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث اور ، ايلة وبريدج ، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1830 راكب بموانيها .