تخصيص 12 شقة سكنية لـ"الهيئة التمريضية" بمستشفى سوهاج الجامعى الجديد

أعلنت جامعة سوهاج، أنه تمت الموافقة على تخصيص عدد 12 شقة سكنية لإستخدامهم كاستراحة وسكن للهيئة التمريضية، بمستشفى سوهاج الجامعى الجديد، بمدينة سوهاج الجديدة بمنطقة البنوك، وذلك تيسيرًا للعمل للأطقم التمريضية، بتوفير مسكن قريب من عملهم بالمستشفى الجديد، صرح بذلك الدكتور حسان النعمانى رئيس الجامعة.

وأضاف النعمانى أن إدارة الجامعة حرصت على التواصل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة الإسكان، لتوفير سكن مناسب للهيئة التمريضية، داخل مدينة سوهاج الجديدة، فتمت الموافقة على تخصيص12 شقة سكنية بالعمارة رقم 3 بمنطقة البنوك، وجارى الآن تجهيزها وفرشها للإنتقال والانتفاع بها فى أقرب وقت ممكن.

ومن جانبه قال الدكتور مجدى القاضى عميد كلية الطب البشرى، أنه نظرًا لزيادة أعداد الهيئة التمريضية، نتيجة زيادة الإقبال على الخدمات الصحية المتنوعة التى تقدمها المستشفى الجامعى الجديد، فأصبح الأمر ملحًا لتوفير سكن قريب وآمن للتمريض والهيئة التمريضية، مشيرًا إلى أهمية الدور الحيوى الذى تقوم به الهيئة التمريضة فى سبيل الوصول لخدمة طبية تليق بالمترددين على المستشفى الجديد.

ومن جهته قال الدكنور أحمد حامد مدير المستشفى الجامعى الجديد، إن عدد الهيئة التمريضية بالمستشفى بلغ 245 منهم 155 فنى تمريض، و90 أخصائى تمريض، موضحًا أنه تم استلام الشقق وهى عبارة عن غرفتين وصالة، وجارى تأثيثهم وفرشهم بأحدث الاثاث، وسعة كل شقة 6 أفراد من الهيئة التمريضية، وتبعد عن المستشفى الجامعى الجديد بمسافة لا تزيد عن كيلومتر واحد.