تخزين مياه الشرب لتأمين الاحتياجات وتشغيل محطات التحلية خلال السدة الشتوية بمطروح

مطروح – حسن مشالي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، أن السدة الشتوية لمصادر المياه النيلية المغذية لمحطة تنقية جنوب العلمين، ستبدأ من مساء غد الجمعة إلى يوم السبت 12 يناير الجاري، بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية، مع العمل على تأمين الاحتياجات وتخزين مياه الشرب، وتشغيل محطات تحلية مياه البحر بكامل طاقتها خلال هذه الفترة.

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، المواطنين بتخزين وتكديس كميات المياه اللازمة، بالخزانات الأرضية للمنازل، لاستخدامها خلال فترة السدة الشتوية مع اتخاذ الشركة كافة الإجراءات لتأمين احتياجات المواطنين من المياه خلال هذه الفترة، مع طمأنة المواطنين بتوافر الكميات الكافية، واستمرار ضخ المياه في الخطوط خلال فترة السدة الشتوية، حسب الجدول المعتاد.

وأعلنت الشركة أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات، من بينها ملء خزانات روافع العلمين، وسيدى عبد الرحمن، وملء الخزانات الاستراتيجية بسعة 210000م3 من بينها 63 ألف متر بخزانات السيركو و160 ألف م3 بخزانات الكيلو 8.

وأضاف البيان، أن مدينة مرسي مطروح ورأس الحكمة وقرية فوكه ومدينة الضبعة ومدينة الحمام لا تتأثر بالسدة الشتوية، لتوافر مخزون استراتيجي واستمرار عمل محطات التحلية.

كما سيتم تكثيف ضخ المياه للمواطنين حتى فترة ما قبل السدة الشتوية، لإعطاء فرصة للمواطنين بتخزين وتكديس المياه في الخزانات الأرضية الخاصة بهم.

ويقتصر الوارد من المياه إلي مدينة مرسي مطروح، علي محطات تحلية مياه البحر، بإجمالي 124 ألف م3 يومياً، والناتج عن محطة تحلية مياه البحر بباغوش في حدود 24000 الف م 3 يومياً، و محطة تحلية مياه البحر الرميلة 1 و 2 و 3 في حدود 60000 الف م3 يومياً، ومحطة تحلية مياه البحر الضبعة في حدود 400 ألف متر مكعب يوميا، مع استمرار جداول ضخ المياه علي المناطق، بشكل ثابت كما هو، مع تقليل عدد ساعات الضخ وعلي السادة المواطنين الترشيد في استخدام المياه و المحافظة عليها قبل وأثناء وبعد السدة الشتوية.