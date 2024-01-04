تحرير 8 إنذارات لمطاعم ومنشآت مخالفة للبيئة بحى المنتزه أول بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حي المنتزة أول بالإسكندرية، برئاسة اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس الحى، حملة مكبرة على المنشآت المخالفة ، بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الاستجابة لشكاوى المواطنين .

وقامت إدارة شئون البيئة بحي المنتزه أول في الإسكندرية حملات تفتيشية مكبرة لرصد المحال التجارية والمنشآت المخالفة للاشتراطات البيئية ما يضر بالبيئة ومخالف للاشتراطات البيئة .

واستهدفت حملات البيئة مناطق : ميامي -سيدي بشر قبلي- وسيدي بشر بحري -السيوف ،وتم المرور على 12 منشأة ومطاعم ،وتم تحرير 8 إنذارات لمنشآت مخالفة للاشتراطات البيئية ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات .