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تحرير 8 إنذارات لمطاعم ومنشآت مخالفة للبيئة بحى المنتزه أول بالإسكندرية

الخميس، 04 يناير 2024 11:20 ص
تحرير 8 إنذارات لمطاعم ومنشآت مخالفة للبيئة بحى المنتزه أول بالإسكندرية مطاعم مخالفة للاشتراطات البيئة في الإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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شن حي المنتزة أول بالإسكندرية، برئاسة اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس الحى، حملة مكبرة على المنشآت المخالفة ، بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الاستجابة لشكاوى المواطنين .
 
وقامت إدارة شئون البيئة بحي المنتزه أول في الإسكندرية حملات تفتيشية مكبرة لرصد المحال التجارية والمنشآت المخالفة للاشتراطات البيئية ما يضر بالبيئة ومخالف للاشتراطات البيئة .
 
واستهدفت حملات البيئة مناطق : ميامي -سيدي بشر قبلي- وسيدي بشر بحري -السيوف ،وتم المرور على 12 منشأة  ومطاعم ،وتم تحرير 8 إنذارات لمنشآت مخالفة للاشتراطات البيئية ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات .
 
 
مطاعم مخالفة للاشتراطات البيئة في الإسكندرية
مطاعم مخالفة للاشتراطات البيئة في الإسكندرية

منشآت مخالفة للاشتراطات البيئة بحي المنتزة بالإسكندرية_1
منشآت مخالفة للاشتراطات البيئة بحي المنتزة بالإسكندرية_1
 






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