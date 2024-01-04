بلينكن : جولة دبلوماسية بشأن الوضع في غزة والحث على حماية حياة المدنيين وتوصيل المساعدات

رامى محيى الدين

قال وزير الخارجية الامريكى انتوتى بلينكن سأواصل الحث على حماية حياة المدنيين وضمان توصيل المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى غزة، مشيرا إلى انه سيعود إلى المنطقة للمشاركة في جولة دبلوماسية بشأن الوضع في القطاع، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.