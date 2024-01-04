بث مباشر من على ضفاف النيل بسوهاج.. حالة الطقس اليوم شمس ساطعة وأجواء دافئة

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشر من محافظة سوهاج حول حالة الطقس بعنوان " من على ضفاف النيل بسوهاج.. حالة الطقس اليوم شمس ساطعة وأجواء دافئة" حيث تناول البث حالة الطقس ودرجات الحرارة بمحافظة سوهاج وعدد من المحافظات المصرية وتوقعات هيئة الأرصاد اليوم.

هذا وقد شهدت محافظة سوهاج اليوم الخميس، سطوع كامل للشمس منذ الساعات الأولى، واجواد دافئة على كافة الأنحاء مع انقشاع كامل للشبورة على الطرق الزراعية، وخروج الأهالى لأعمالهم وخروج الصيادين للبحث عن الرزق وصيد الأسماك بنهر النيل.

هذا وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ويسود اليوم طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافىء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على شمال الصعيد بارد على باقى الأنحاء.

ومتوقع اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث (40% تقريبا) على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11.