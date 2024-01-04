انقطاع المياه عن بعض قرى السنبلاوين بالدقهلية السبت المقبل

الدقهلية - محمدالحبشى

تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، عن انقطاع المياه يوم السبت الموافق 2024 /6/1 من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 2 مساءً، عن بعض قرى السنبلاوين(الحجايزة-الشرقيين-كفرسعد-السرسي-غزالة-عزبة لوليا-مليكة الكبرى-مليكة الصغرى-عزبة أبو حسين).

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، أن سبب الإنقطاع يرجع لقيام الشركة بأعمال التطهير الدورية بمحطة مياه الحجايزة التابعة لمنطقة السنبلاوين.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب.