اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يناير 2024 03:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

انقطاع المياه عن بعض قرى السنبلاوين بالدقهلية السبت المقبل

الخميس، 04 يناير 2024 02:31 م
انقطاع المياه عن بعض قرى السنبلاوين بالدقهلية السبت المقبل انقطاع المياه - ارشيفية
الدقهلية - محمدالحبشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، عن انقطاع المياه  يوم  السبت الموافق 2024 /6/1 من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 2 مساءً، عن  بعض قرى السنبلاوين(الحجايزة-الشرقيين-كفرسعد-السرسي-غزالة-عزبة لوليا-مليكة الكبرى-مليكة الصغرى-عزبة أبو حسين).
 
وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، أن سبب الإنقطاع يرجع لقيام الشركة بأعمال التطهير الدورية بمحطة مياه الحجايزة التابعة لمنطقة السنبلاوين.
 
وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب.
 
 
 
 






مياه الشرب والصرف الصحي

انقطاع المياه

اماكن انقطاع المياه

موعد عوده المياه

مده انقطاع المياه

انقطاع المياه بالدقهلية

انقطاع المياه بالسنبلاوين




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة