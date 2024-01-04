اليوم.. بدء امتحانات نصف العام للصف السادس الابتدائى فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تنطلق اليوم امتحانات نصف العام ، بمحافظة بنى سويف ، للصف السادس الابتدائي ،بامتحان مادة اللغة العربية ،على أن تُستأنف في التاسع من يناير الجاري عقب انتهاء عطلات واحتفالات عيد الميلاد المجيد للأخوة المسيحيين وبالتزامن مع بدء باقى سنوات النقل ، حيث يزيد إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان الصف السادس عن 74 ألف تلميذاً وتلميذة على مستوى إدارات التعليم السبع.

وقال محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف ، أنه تمت مراجعة الإجراءات الإدارية والفنية المنظمة للعملية الامتحانية والتأكيد على جاهزية اللجان ، مشيرا إلى توجيهات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، بتضافر الجهود وتعاون جميع أطراف المنظومة التعليمية والعمل على خروج الامتحانات بالشكل المطلوب.

وأضاف محمد عبدالتواب ، أنه تم قد تشكيل غرفة عمليات فرعية بالإدارات متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل كافة العقبات التي تواجه اللجان وتقديم الدعم الفني والحلول السريعة لأي مشكلة طارئة تواجه الطلاب ، والعمل على مواجهة أعمال الغش بكافة أنواعه وحظر اصطحاب التليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية حديثة سواء سماعات أو ساعات حديثة داخل اللجان ، والتشديد على عدم التهاون في تطبيق القانون حرصاً على انضباط سير العملية الامتحانية ، فضلاً عن على غلق أبواب المدرسة بعد دخول الطلاب في المواعيد المحددة وعدم السماح بتواجد غير القائمين على العملية الامتحانية داخل المدارس والمسموح لهم بمتابعة أعمال الامتحانات.