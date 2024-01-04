الهلال الأحمر الفلسطيني: 17 إصابة بالضرب خلال اقتحام الاحتلال طولكرم

كتب محمد عبد المجيد

أعلن الهلال الأحمر الفلسطينى قبل قليل، عن تعاملهم مع 17 إصابة بالضرب والشظايا، وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيمى طولكرم ونور شمس فى محافظة طولكرم، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.