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الهلال الأحمر الفلسطيني: 17 إصابة بالضرب خلال اقتحام الاحتلال طولكرم

الخميس، 04 يناير 2024 11:20 ص
الهلال الأحمر الفلسطيني: 17 إصابة بالضرب خلال اقتحام الاحتلال طولكرم الدمار فى قطاع غزة
كتب محمد عبد المجيد

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أعلن الهلال الأحمر الفلسطينى قبل قليل، عن تعاملهم مع 17 إصابة بالضرب والشظايا، وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيمى طولكرم ونور شمس فى محافظة طولكرم، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل. 
 






غزه

قطاع غزه

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر الفلسطيني

طولكرم

القاهرة الإخبارية




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