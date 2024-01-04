الهلال الأحمر الفلسطيني: 17 إصابة بالضرب خلال اقتحام الاحتلال طولكرم

أعلن الهلال الأحمر الفلسطينى قبل قليل، عن تعاملهم مع 17 إصابة بالضرب والشظايا، وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيمى طولكرم ونور شمس فى محافظة طولكرم، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.
الهلال الأحمر الفلسطيني: 17 إصابة بالضرب خلال اقتحام الاحتلال طولكرمالخميس، 04 يناير 2024 11:20 ص
الدمار فى قطاع غزة
كتب محمد عبد المجيد
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