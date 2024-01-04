الناتو يجتمع الأربعاء المقبل لمناقشة طلب أوكرانيا المزيد من الدفاعات الجوية

كتبت: هناء أبو العز

يجتمع سفراء أوكرانيا والدول الأعضاء في الناتو في بروكسل، الأربعاء المقبل، بناءًا على طلب كييف ، في أعقاب "الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار الروسية الأخيرة ضد المدنيين الأوكرانيين"، كما قال المتحدث باسم الحلف.

ويأتى هذا الاجتماع، في شكل مجلس الناتو-أوكرانيا المشكل حديثًا ، والذي قرره الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج بناءً على طلب كييف، التي تطلب المزيد من الدفاعات الجوية بعد الضربات الروسية الأخيرة.

وأضاف المتحدث باسم الحلف، أن دول الناتو زودت أوكرانيا بالفعل بكميات كبيرة من أنظمة الدفاع الجوي وهي ملتزمة بمواصلة تعزيز وسائل الدفاع الأوكرانية".

وشنت روسيا في الأيام الأخيرة واحدة من أكبر الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار ضد أوكرانيا منذ غزوها للبلاد في 24 فبراير 2022.

وفى مواجهة هذه الهجمات، تطالب كييف بمزيد من الدفاعات الجوية والصواريخ والطائرات بدون طيار من حلفائها الغربيين، لكنهم يجدون صعوبة في الرد.

ولا تزال المساعدات العسكرية المقدمة من الولايات المتحدة محظورة من قبل الكونجرس الأمريكي بسبب إحجام المشرعين الجمهوريين.