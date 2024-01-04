"المقاومة الإسلامية فى العراق" تعلن استهداف قاعدة التنف الأمريكية

وكالات

أعلنت "المقاومة الإسلامية فى العراق" الأربعاء استهداف قاعدة التنف الأمريكية في سوريا بطائرة مسيرة.

وقالت في بيان "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق بواسطة الطيران المسير، قاعدة التنف المحتلة في سوريا".

وأضافت المقاومة العراقية في بيانها "أنها مستمرة في دك معاقل العدو".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها استهدفت فجر اليوم قاعدة أمريكية في القرية الخضراء بالعمق السوري بواسطة الطيران المسير.

وتواصل "المقاومة الإسلامية في العراق"، استهداف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق ومنها عين الأسد، التنف، الحرير، كونيكو، حقل العمر النفطي، خراب الجير، مؤكدة أن ذلك يأتي "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة".

وتتعرض القواعد العسكرية الأمريكية في كل من العراق وسوريا لهجمات بمسيرات وصواريخ منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

ومع دخول الحرب في قطاع غزة يومها الـ89 يستمر القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق القطاع فيما ينذر اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في ضاحية بيروت بالتصعيد.