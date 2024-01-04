اليوم السابع
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المشدد 10 سنوات لسائق لحيازته هيروين فى الإسكندرية

الخميس، 04 يناير 2024 08:55 م
المشدد 10 سنوات لسائق لحيازته هيروين فى الإسكندرية جنايات الإسكندرية -أرشيفية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "ر.ن.ف" بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ مالى مائة ألف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط والزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 5598 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، قيام المتهم " رن.ف" سائق، بالاتجار في المواد المخدرة فتم استصدار إذن من النيابة العامة، وعقب تنفيذ القرار بمكان المتهم أبصرته القوة ممسكا بيده حقيبة كبيرة الحجم، تمكنت من ضبطه وبفضها عثر بداخلها علي 4 اسطوانات لمخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

 







أخبار الإسكندرية

عقوبة الاتجار بالمخدرات

مخدر الهيروين

محكمة جنايات الإسكندرية

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