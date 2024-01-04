المشدد 10 سنوات لسائق لحيازته هيروين فى الإسكندرية

وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 5598 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، قيام المتهم " رن.ف" سائق، بالاتجار في المواد المخدرة فتم استصدار إذن من النيابة العامة، وعقب تنفيذ القرار بمكان المتهم أبصرته القوة ممسكا بيده حقيبة كبيرة الحجم، تمكنت من ضبطه وبفضها عثر بداخلها علي 4 اسطوانات لمخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.