اليوم السابع
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"المحامين" توقع بروتوكول تعاون مع هيئة البريد لتوفير مكاتب لخدماتها بمقراتها

الخميس، 04 يناير 2024 12:12 م
"المحامين" توقع بروتوكول تعاون مع هيئة البريد لتوفير مكاتب لخدماتها بمقراتها مكاتب البريد فى مقرات المحامين
كتب محمد السيد الشاذلى

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وقعت نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بروتوكول تعاون مع هيئة البريد المصري، لتوفير مكاتب لتقديم خدمات البريد، والشهر العقاري، والأحوال المدنية والنيابات، بأندية المحامين والنقابات الفرعية على  مستوى الجمهورية.

وقالت نقابة المحامين إن ذلك يأتي في إطار تطبيق خطة النقيب العام عبدالحليم علام، في توفير كافة الخدمات النقابية والحكومية والتي تمثل أهمية قصوى للمحامين وأسرهم، وتيسير حصولهم عليها دون معاناة.

وأوضحت أنه تنفيذًا لبنود التعاقد فإنه من المقرر افتتاح مكاتب للبريد بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، وكافة النقابات الفرعية، والأندية التابعة لها، لتوفير كافة الخدمات البريدية، للمحامين وأسرهم والتي تتمثل في خدمات البريد العادي والسريع، وeasy box، والبريد المسجل والمجمع والدعائي، وصناديق البريد المخصوصة، متابعا :"وهذا فضلا عن توفير الخدمات المالية ومنها؛ حسابات التوفير، والحسابات الجارية، وخدمة التحصيل، والإخطار الإلكتروني، وخدمة الحوالات الفورية، وخدمة الحوالات الخارجية، والحوالات المجمعة وسوف يتم قريبًا توفير خدمة التوصيل لكافة الخدمات النقابية للمحامين في مكاتبهم أو منازلهم".

 







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