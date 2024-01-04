"المحامين": تجديد البطاقة العلاجية للأعضاء وأسرهم حتى نهاية مارس

كتب محمد السيد الشاذلى

أكدت النقابة العامة للمحامين أن تجديد البطاقة العلاجية للمحامين وأسرهم متاح حتى نهاية شهر مارس 2024، مشيرا الى أن رسم الاشتراك شاملا القيد والعلاج لمحامى الجدول الابتدائي يبلغ 350 جنيها، وأن رسم الاشتراك شاملا القيد والعلاج لمحامى جدول الاستئناف 400 جنيه.

وأوضحت نقابة المحامين أن رسم الاشتراك شاملا القيد والعلاج لمحامى جدول النقض يبلغ 500 جنيه، متابعة :"بالنسبة لاشتراك الأبناء والوالدين، يكون سداد اشتراك العلاج 200 جنيه للابن الواحد، والوالدين، 1200 لأي منهما، اشتراك الزوجة العاملة بمشروع العلاج 450 جنيهًا، واشتراك الزوجة غير العاملة 350 جنيهًا".

يذكر أن النقابة العامه للمحامين، بدأت عمليات تجديد بطاقة العضوية والبطاقة العلاجية للمحامين لعام 2024، بمقر النادي النهري للمحامين بالمعادي، بداية شهر يناير الجارى.

ودونت النقابة العامة على كارنيهات المحامين لعام 2024 تنبيهًا مكتوب على ظهر الكارنيه، بوجوب مراعاة المواد "49، 50،50 مكرر" من قانون المحاماة، والتي تنص على حصانة المحامي، وهذه في سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين.