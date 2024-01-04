اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يناير 2024 11:55 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

"المحامين": تجديد البطاقة العلاجية للأعضاء وأسرهم حتى نهاية مارس

الخميس، 04 يناير 2024 11:25 ص
"المحامين": تجديد البطاقة العلاجية للأعضاء وأسرهم حتى نهاية مارس نقابة المحامين -صورة أرشيفية-
كتب محمد السيد الشاذلى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت النقابة العامة للمحامين أن تجديد البطاقة العلاجية للمحامين وأسرهم متاح حتى نهاية شهر مارس 2024، مشيرا الى أن رسم الاشتراك شاملا القيد والعلاج لمحامى الجدول الابتدائي يبلغ 350 جنيها، وأن رسم الاشتراك شاملا القيد والعلاج لمحامى جدول الاستئناف 400 جنيه.

وأوضحت نقابة المحامين أن رسم الاشتراك شاملا القيد والعلاج لمحامى جدول النقض يبلغ 500 جنيه، متابعة :"بالنسبة لاشتراك الأبناء والوالدين، يكون سداد اشتراك العلاج 200 جنيه للابن الواحد، والوالدين، 1200 لأي منهما، اشتراك الزوجة العاملة بمشروع العلاج 450 جنيهًا، واشتراك الزوجة غير العاملة 350 جنيهًا".

يذكر أن النقابة العامه للمحامين، بدأت عمليات تجديد بطاقة العضوية والبطاقة العلاجية للمحامين لعام 2024، بمقر النادي النهري للمحامين بالمعادي، بداية شهر يناير الجارى.

ودونت النقابة العامة على كارنيهات المحامين لعام 2024 تنبيهًا مكتوب على ظهر الكارنيه، بوجوب مراعاة المواد "49، 50،50 مكرر" من قانون المحاماة، والتي تنص على حصانة المحامي، وهذه في سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين.

 







نقابة المحامين

البطاقة العلاجية للمحامين

المحامين

كارنيهات المحامين لعام 2024




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة