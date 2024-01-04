الفريق أسامة عسكر يتفقد المنظومة التعليمية بأحد مراكز التدريب للقوات المسلحة

كتب زكى القاضى

تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة أحد مراكز التدريب التابعة لإدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة، والتى تأتى فى إطار المتابعة الميدانية لاستراتيجية التطوير والتحديث المستمر للمنظومة التعليمية والتدريبية التى تنفذها القوات المسلحة.

وألقى اللواء أركان حرب طارق عبد العال سيد مدير إدارة التعليم والتدريب المهنى كلمة وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المتواصل للإدارة لتنفيذ مسؤلياتها على أكمل وجه، مشيراً إلى اتباع أحدث الأساليب التعليمية والنظم التدريبية التى تكفل التدريب الجاد والواقعى لأفراد القوات المسلحة.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للمعلمين والمتدربين، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة المنظومة التعليمية والتدريبية لتنمية مهارات الفرد المقاتل بما يمكنه من الوصول للاستعداد والجاهزية القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليه بكفاءة واقتدار.

كما قام الفريق أسامة عسكر بالمرور على عدد من الأجنحة التعليمية لمختلف التخصصات التى تحتوى على أحدث الأجهزة والمعدات لأساليب التعليم المتطورة وذلك للإطمئنان على المستوى التعليمى والتدريبى بها، كما ناقش عدداً من المعلمين والمتدربين فى أساليب تنفيذ البرامج التدريبية ومدى الإستفاده منها لتخريج كوادر مؤهله قادرة على تقديم الدعم اللازم لمنظومة التأمين الفنى للأسلحة والمعدات.

حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.