"الفاينانشيال تايمز" تستبعد إقدام بنوك أوروبا المركزية على خفض أسعار الفائدة قريبًا

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قالت "الفاينانشيال تايمز"، فى تقرير لها، إن إقدام بنوك أوروبا المركزية على إجراء خفض للفائدة المصرفية خلال العام 2024، بات مرهونًا بمدى التراجع فى معدلات التضخم فيها، ونقلت عن مسئولين فى البنك المركزى الأوروبى توقعهم ألا يتم خفض الفائدة المصرفية فى أوروبا قبل انتهاء الربع الأول من العام 2024.

وكانت معدلات التضخم قد تراجعت فى الأسواق الأوروبية إلى نسبة 2.4 % فى نوفمبر الماضي، مبتعدة عن ذروة ارتفاع التضخم فى أوروبا والذى كان بنسبة 10 % فى نوفمبر من العام 2022، وبرغم ذلك يرى خبراء المركزى الأوروبى أن هدف الوصول بالتضخم فى الأسواق الأوروبية إلى 2 % لا يزال بعيد المنال ولا يبرر فى الوقت الراهن الإقدام على أى إجراءات لخفض الفائدة المصرفية قريبًا.



وتوقعت الفاينانشيال تايمز استنادًا إلى آراء خبراء مال وصرافة أوروبيين أن يكسر التضخم فى الأسواق الأوروبية حاجز 2 % انخفاضًا مع نهاية العام 2024 أو ربما مطلع العام 2025، وبعدها سيكون الطريق مفتوحًا أمام متخذى القرار فى بنوك أوروبا المركزية بخفض الفائدة.