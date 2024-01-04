العلاج الطبيعى بالدقهلية تستقبل 354 ألف حالة وتجرى 799 ألف جلسة فى 2023

الدقهلية - محمدالحبشي

أشاد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بإنجازات إدارة العلاج الطبيعى خلال عام 2023، مؤكداً أن صحة الدقهلية شهدت على مدار السنة الماضية العديد من التطورات المتميزة، التي تمت وفق الخطة الإستراتيجية الشاملة للدولة المصرية.

وكشف مكين، أن سلسلة الإنجازات تضمنت علاوة على الارتفاع الملحوظ بعدد المترددين، تطوير أقسام وعيادات العلاج الطبيعى بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة على النحو الذى يضمن تأمين جودة الرعاية والحصول على مستوى عالي من الاهتمام بالمرضى.

واستعرض الدكتور أكرم عبد المنعم، مدير إدارة العلاج الطبيعى ماتم إنجازه خلال العام الماضى، حيث أشار إلى افتتاح وتطوير مايزيد على 17 قسماً للعلاج الطبيعى، على مستوى المحافظة إلى جانب أكثر من 650 جولة مرورية، لمتابعة وتفقد سير العمل بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات لتحسين جودة الخدمات الصحية .

وتابع عبد المنعم أن أقسام العلاج الطبيعى، استقبلت خلال العام الماضى نحو 354 ألف حالة بإجمالى عدد جلسات بلغ 799 ألف جلسة ,من بينها نحو 2738 جلسة بعناية الأطفال مشيراً إلى أن بيان العلاج الطبيعى تضمن تفصيلاً التالى :

- إجمالي عدد الحالات: 354952

- إجمالي عدد جلسات: 798957

- إجمالى عدد جلسات الاطفال: 32427

- إجمالي عدد جلسات حضانات: 1932

-إجمالي عدد جلسات عنايه الاطفال : 2738

- إجمالي عدد جلسات الكلي: 86398

-إجمالي عدد جلسات العنايه والداخلي: 37185

و كانت صحة الدقهلية قد شهدت خلال 2023 توقيع برتوكول تعاون هو الأول من نوعه على مستوى الجمهورية للتدخل المبكر للعلاج الطبيعى بحالات الأطفال المبتسرين والحضانات فضلاً عن استمرار تطبيق بروتوكول تأهيل وعلاج حالات الغسيل الكلوي وإفتتاح 10 وحدات بالجهود الذاتية لأطباء العلاج الطبيعي.

أما على صعيد زيادة الخبرات المهنية والبحثية لجميع أخصائي العلاج الطبيعي العاملين بالمستشفيات الحكومية فقد نظمت الإدارة 5 دورات تدريبية عن طريق إدارة التدريب بالوزارة و أكثر من 120 إجتماعا فنيا لرفع كفاءة الأطقم الطبية إلى جانب 30 دورة تدريبية بمختلف المستشفيات على تطبيق وسائل مكافحة العدوى و معايير الجودة.