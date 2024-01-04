الطائفة الإنجيلية: سرقة الاحتلال لأعضاء شهداء فلسطين تجاوز جرائم الحرب

كتب: محمد الأحمدى

أشاد الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر بتحقيق اليوم السابع الاستقصائى الذى انفرد به حول ما يحدث فى فلسطين من جريمة سرقة الأعضاء البشرية للشهداء بعد قتل الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين والنساء والأطفال، مشيرا إلى أن التحقيق كشف جريمة من جرائم عديدة يرتكبها فى حق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنها تتجاوز جرائم الحرب.

وأضاف أندريه زكى في تصريح خاص لليوم السابع "نحن كبشر قبل أن نكون كشرقيين لدينا حرمة للموت فالأديان سواء اليهودية أو المسيحية أو الإسلام تتعامل بقدسية شديدة وخوف لموت الإنسان فأمثالنا الشعبية تقول إكرام الميت دفنه فما يحدث هو شر بكل معانيه والصمت حول هذا الشر.

وأوضح زكى أن سرقة الأعضاء البشرية نوع من غياب الإنسانية والشهيد يجب أن يتم التعامل معه بشكل يليق به أيا كان دينه أو انتماؤه أو وطنه".