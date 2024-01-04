الضرائب: المتأخرات الضريبية 347 مليار جنيه حتى يونيو الماضى

كتب هشام عبد الجليل

قال سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن إجمالي المتأخرات الضريبية بلغت 347.6 مليار جنيه، وأن متأخرات ضريبة الدخل تبلغ 296.3 مليار جنيه.

وأضاف ردا علي سؤال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة والموازنة بمجلس النواب، بشأن الوقوف على المتأخرات وما سيتم حيالها، أن متأخرات القيمة المضافة بلغت 87.3 مليار جنيه، وأن هذه الارقام حتى يونيو 2023.

وردا على استفسارات سالم بشأن المتأخرات المتنازع عليها، قال:" المتنازع عليه 296.3 مليار جنيه، وغير المتنازع عليه 51.2 مليار جنيه، وغير ممكن تحصيله 131 مليار جنيه".

ومن جهتها أوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب العمل على قانون ضرائب الدخل الجديد، مؤكدة على عدم إمكانية التلاعب في المنظومة الضريبية، وذلك ردا على سؤال وكيل اللجنة، ياسر عمر "لو موظف غير ملتزم يقدر يتلاعب أم لا؟.

فعقب عبد العال :"إطلاقا، المنظومة تتمتع بحوكمة م بشكل كبير جدا، من كتر الحوكمة نخشى أن تكون مقيدة"، مضيفة "نقدر نعمل تتبع لكل الخطوات".