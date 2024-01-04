"الصحفيين الفلسطينيين": 102 شهيد من الصحفيين و71 أصيبوا بجروح خطيرة خلال 2023

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وثّقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين استشهاد 102 صحفى وإصابة 71 بجروح خطيرة خلال عام 2023.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقدته نقابة الصحفيين الفلسطينيين بمقرها بمدينة البيرة فى الضفة الغربية، للإعلان عن تقريرها السنوى لأبرز الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين فى العام الماضى.

وقال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، فى المؤتمر الصحفي، إن نقابة الصحفيين والاتحاد الدولى للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب يعتبر أن ما يحدث فى قطاع غزة أكبر مجزرة فى تاريخ الإعلام، وبحق الإعلام فى العالم فى أقصر فترة زمنية، حيث استشهد أكثر من 100 صحفي، أى ما يعادل 8.5% من عدد الصحفيين فى القطاع.

ولفت أبو بكر إلى أن النقابة تواصل مع محاميها والاتحاد الدولى والاتحاد البريطانى للصحفيين تحضير الملف القانونى لرفع شكوى للمحكمة الجنائية الدولية، وهذه هى الشكوى الثالثة.

ونوه إلى أن نقابة الصحفيين البريطانيين وبالتنسيق مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، طالبت الحكومة البريطانية قبل أسبوع بوقف الدعم لحرب الإبادة الجماعية فى قطاع غزة.

وأوضح "النقابة منذ اليوم الأول للعدوان قررت إصدار تقرير باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية لإرساله للاتحادات الدولية والعربية والنقابات ووسائل الإعلام، وشكلت خلية أزمة للتواصل مع العالم؛ لأن هناك حربا عسكرية ضد الشعب الفلسطينى فى غزة، وضد الرواية والحقيقية الفلسطينية، فى استهداف مُمنهج للصحفيين".

وأضاف أن اتحاد الصحفيين العرب قرر وضع كافة إمكانياته مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، ودعم تحركاتها فى القضاء الدولى وعلى كل المستويات، لافتا إلى أن الاتحاد شكل خلية أزمة تتابع مع النقابة الجرائم بحق الصحفيين، حيث قرر فى اجتماعه فى نهاية نوفمبر الماضى التوجه للمحكمة الجنائية للمرة الثالثة ضد جرائم الاحتلال وخاصة فى قطاع غزة، ووجه الاتحاد الدولى نداء للصحفيين لتغطية مهنية بعيدة عن الانحياز، ولمساعدة الصحفيين الفلسطينيين.