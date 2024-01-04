اليوم السابع
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الخارجية الفرنسية: الحوثيون يتحملون مسئولية كبيرة للغاية بشأن تصعيد التوترات في المنطقة

الخميس، 04 يناير 2024 09:55 م
الخارجية الفرنسية: الحوثيون يتحملون مسئولية كبيرة للغاية بشأن تصعيد التوترات في المنطقة فرنسا
رامى محيى الدين

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أكدت الخارجية الفرنسية أن الحوثيين يتحملون مسئولية كبيرة للغاية بشأن تصعيد التوترات في المنطقة، مشيرة إلى أن هجماتهم على السفن في البحر الأحمر تمس الاستقرار الدولى، وللدول الحق في اتخاذ التدابير المناسبة لضمان سلامة السفن في البحر الاحمر، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.

 

 







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