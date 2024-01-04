الحشد الشعبى: استهدف مقار لنا ببغداد عملا إجراميا وتعديا على سيادة العراق

قال الحشد الشعبى العراقى، إن استهداف أحد مقاره في بغداد يمثل عملا إجراميا وتعديا واضحا على السيادة العراقية والسلطات الأمنية المرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.
الحشد الشعبى: استهدف مقار لنا ببغداد عملا إجراميا وتعديا على سيادة العراقالخميس، 04 يناير 2024 07:14 م
قوات الحشد الشعبي العراقي
رامي محيى الدين
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة