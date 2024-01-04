اليوم السابع
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الخميس، 04 يناير 2024 07:21 م
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الحشد الشعبى: استهدف مقار لنا ببغداد عملا إجراميا وتعديا على سيادة العراق

الخميس، 04 يناير 2024 07:14 م
الحشد الشعبى: استهدف مقار لنا ببغداد عملا إجراميا وتعديا على سيادة العراق قوات الحشد الشعبي العراقي
رامي محيى الدين

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قال الحشد الشعبى العراقى، إن استهداف أحد مقاره في بغداد يمثل عملا إجراميا وتعديا واضحا على السيادة العراقية والسلطات الأمنية المرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.







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