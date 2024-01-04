الحشد الشعبى: استهدف مقار لنا ببغداد عملا إجراميا وتعديا على سيادة العراق

رامي محيى الدين

قال الحشد الشعبى العراقى، إن استهداف أحد مقاره في بغداد يمثل عملا إجراميا وتعديا واضحا على السيادة العراقية والسلطات الأمنية المرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.