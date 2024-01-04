وذكرت الهيئة، في بيان (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية)، أن وحدات الصواريخ التابعة للجيش الأوكراني استهدفت في نفس الفترة ثلاثة أنظمة مدفعية ونظام حرب إلكترونية ومركزين للقيادة الروسية في حين وقع نحو 58 اشتباكًا قتاليًا على الجبهة خلال يوم أمس.

وأضاف البيان أن القوات الروسية شنت مع ذلك سبع ضربات صاروخية و58 غارة جوية، وفتحت النار بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة (MLRS) 57 مرة على المواقع والبلدات الأوكرانية.