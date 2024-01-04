البيت الأبيض: روسيا تستخدم صواريخ كوريا الشمالية فى شن ضربات ضد أوكرانيا

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قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن روسيا أطلقت فى الأيام الأخيرة صواريخ باليستية على أوكرانيا قدمتها كوريا الشمالية، واصفًا ذلك بأنه "تصعيد مثير للقلق" لدعم بيونج يانج لموسكو.

وأوضح جون كيربى المتحدث باسم البيت الأبيض لقضايا الأمن القومى - فى تصريحات للصحفيين، حسبما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - أن الولايات المتحدة قررت أن كوريا الشمالية زودت روسيا فى الآونة الأخيرة بمنصة إطلاق صواريخ باليستية وعدة صواريخ باليستية.



وأضاف كيربى أن روسيا استخدمت واحدًا على الأقل من تلك الصواريخ فى ضربة ضد أوكرانيا فى 30 ديسمبر 2023، والعديد من الصواريخ الأخرى خلال الضربة التى نفذت يوم الثلاثاء.



وتابع: "نتوقع أن تتعلم روسيا وكوريا الشمالية من عمليات الإطلاق هذه، ونتوقع أن تستخدم روسيا صواريخ كورية شمالية إضافية لاستهداف البنية التحتية المدنية فى أوكرانيا وقتل المدنيين الأوكرانيين الأبرياء".



وقال كيربى إن الولايات المتحدة قررت أن الصاروخ الذى أطلق فى 30 ديسمبر سقط على ما يبدو فى حقل مفتوح فى أوكرانيا، مضيفًا أن المسؤولين ما زالوا يقيمون آثار عملية الإطلاق فى الثانى من يناير.



وأضاف: "هذا تصعيد كبير ومثير للقلق فى دعم كوريا الشمالية لروسيا".



وأكد كيربى أن الولايات المتحدة تعتقد أن كوريا الشمالية تسعى للحصول على طائرات مقاتلة وصواريخ أرض جو وغيرها من التكنولوجيا المتقدمة لترقية قدراتها العسكرية.