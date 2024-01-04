اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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البنتاجون: سنواصل حماية قواتنا فى العراق وسوريا ضد أى تهديدات

الخميس، 04 يناير 2024 06:21 م
البنتاجون: سنواصل حماية قواتنا فى العراق وسوريا ضد أى تهديدات قوات الجيش الأمريكى
أ ش أ

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أكد مسئول فى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" لقناة (الحرة) الأمريكية، لم يتم الكشف عن اسمه، أن الولايات المتحدة تواصل اتخاذ إجراءات لحماية قواتها فى العراق وسوريا، ومن خلال معالجة التهديدات التى تواجهها

وكانت طائرة مسيرة استهدفت مقرًا لحركة النجباء، ما أسفر عن مقتل المسؤول العسكرى للحركة، طالب على السعيدى الملقب بـ"أبو تقوى"، كما قتل أيضا عناصر آخرون.

قال مسؤول أمريكي، فى وقت سابق، إن الجيش الأمريكى نفذ ضربة فى بغداد ضد قيادى بفصيل عراقى مسلح تتهمه الولايات المتحدة بالمسؤولية عن هجمات ضد القوات الأمريكية فى العراق مما أدى إلى مقتله وشخص آخر

 

 







البنتاجون

العراق

سوريا

الدفاع الأمريكية




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