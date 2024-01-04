الانتهاء من 730 مشروعا ضمن مشروعات "حياة كريمة" بمحافظة الفيوم

الفيوم رباب الجالي

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى يجرى تنفيذها بقرى مركزى إطسا ويوسف الصديق، وذلك للانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية، ودخول المشروعات حيز الخدمة بكامل طاقتها، لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام المحافظة، والمهندس روبى محمود السيد رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، والمهندس محمد عبد الجليل رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس خالد سعد المنسق العام لمشروعات "حياة كريمة"، وأحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، والدكتور أحمد ثابت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، والمهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة الموارد المائية والرى، ومسئولى جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وعدد من ممثلى شركات المرافق، والجهات ذات الصلة.

تناول الاجتماع، مراجعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزى إطسا ويوسف الصديق بمختلف القطاعات والتى شملت: الصرف الصحى، ومياه الشرب، والطرق، والصحة، والمجمعات الخدمية والزراعية، ومراكز الشباب، والاتصالات، والغاز الطبيعى، والرى، والإسعاف، والبريد، والتضامن الاجتماعى، ونقاط الإطفاء والأسواق، والمواقف، ونقاط الشرطة، والأبنية التعليمية، وشبكات المحمول، وكذا مناقشة آليات تسليم المشروعات التى تم الانتهاء من أعمالها بشكل كامل، ولا توجد أى معوقات لتشغيلها.

وأكد محافظ الفيوم، على سرعة الانتهاء من كافة المشروعات التى يجرى تنفيذها بقرى مركزى إطسا ويوسف الصديق، خاصة مشروعات قطاعى الطرق والصحة، مشددًا على سرعة التسليم الفعلى للمشروعات التى تم الانتهاء منها لتدخل حيز الخدمة بكامل طاقتها، وتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، موضحًا أنه تم التسليم الإدارى لمعظم المشروعات وجارى العمل على فرشها، بجانب الإعداد لتسليم عدد آخر من المشروعات التى بلغت نسب تنفيذها معدلات مرتفعة.

ووجه المحافظ، مسئولى شركة دار الهندسة، بسرعة رصد كافة الملاحظات المتعلقة بأعمال تبطين المجارى المائية، وإفادة وكيل وزارة الموارد المائية والرى بها، لتلافيها خلال فترة السدة الشتوية، كما وجه مسئولى مركزى إطسا ويوسف الصديق، بالتنسيق مع مسئولى جهاز تعمير القاهرة الكبرى، لسرعة تسوية وتمهيد الطرق الداخلية بالقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى انتهت بها أعمال شبكات المرافق بشكل كامل، والإسراع فى إنهاء أعمال رصف الطرق الرئيسية التى لا توجد بها أية معوقات.

كما تم استعراض المشروعات التى يجرى تنفيذها بكافة القطاعات، ونسب ومعدلات التنفيذ، وعدد المشروعات التى تم الانتهاء منها، والتى تبلغ 730 مشروعًا، من إجمالى 1200 مشروعًا من مشروعات البنية التحتية الرئيسية، وكذا الاحتياجات الحتمية، والملاحظات الإنشائية، بكل مشروع من تلك المشروعات.

وتضم مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزى إطسا ويوسف الصديق، عدد 10 مشروعات لمحطات معالجة مياه الصرف الصحى، و43 مشروعًا لمحطات رفع مياه الصرف الصحى، و63 مشروعًا لشبكات الصرف الصحى تشمل "خطوط طرد، وشبكات انحدار، ووصلات منزلية"، تم نهو 39 مشروعًا منها بقرى المركزين، كما يجرى العمل بعدد 5 مشروعات لمياه الشرب، بواقع محطتين لمياه الشرب بالعزب وقحافة، وعدد 3 خزانات بقرى يادم غالب، وقصر الجبالى، وكحك، بجانب عدد 63 مشروعًا لشبكات مياه الشرب تشمل "مد وتدعيم، وإحلال وتجديد، ووصلات مياه الشرب المنزلية"، تم الانتهاء منها، وعدد 31 مشروعًا للبريد.

كما تضمنت المشروعات أيضًا، عدد 63 مشروعًا لشبكات الكهرباء تشمل "جهد متوسط، وجهد منخفض، وموزعات كهرباء"، تم نهو 20 مشروعًا منها بقرى المركزين، وعدد 63 مشروعًا للغاز الطبيعى تشمل "شبكات داخلية، وشبكات خارجية، تم نهو عدد 10 مشروعات منها بقرى المركزين، إضافة لعدد 63 مشروعًا للاتصالات عبارة عن ألياف ضوئية إنترنت فائق السرعة، تم الانتهاء من 11 مشروعًا منها بقرى المركزين، بجانب عدد 20 مشروعًا للمجمعات الخدمية الزراعية، تم الانتهاء منها، وعدد 20 مشروعًا لمجمعات الخدمات الحكومية، تم الانتهاء منها، وعدد 68 مشروعًا للشباب والرياضة، منها عدد 10 مشروعات إنشاء جديد، والباقى تطوير ورفع كفاءة وإحلال وتجديد، تم نهو 59 مشروعًا منها بقرى المركزين.

وعدد 63 مشروعًا بقطاع الصحة، منها عدد 44 مشروعًا إنشاء جديد وإحلال وتجديد، وعدد 19 مشروعًا رفع كفاءة، تم نهو عدد 19 مشروعًا منها بقرى المركزين، وعدد 19 مشروعًا لمرفق الإسعاف، منها عدد 14 مشروعًا إنشاء جديد وإحلال وتجديد، وعدد 5 مشروعات رفع كفاءة، تم الانتهاء منها، وفى قطاع التضامن الاجتماعى تم نهو مشروعين من إجمالى عدد 8 مشروعات، منها عدد 6 مشروعات إنشاء جديد، ومشروعين رفع كفاءة، فضلًا عن 43 مشروعًا للكبارى، إنشاءات جديدة وإحلال وتجديد، إضافة لعدد 34 مشروعًا لتبطين الترع والمجارى المائية، بواقع عدد 22 مشروعًا بقرى إطسا، وعدد 12 مشروعًا بقرى يوسف الصديق، وتم نهو 25 مشروعًا منها بقرى المركزين.

كما شملت مشروعات المبادرة، عدد 155 مشروعًا بقطاع الأبنية التعليمية، تم نهوها جميعًا، منها عدد 75 مشروعًا إنشاء جديد وإحلال وتجديد وتوسعة وتعلية، بجانب عدد 80 مشروعًا للصيانة، وفى قطاع أبنية التنمية المحلية، تم نهو عدد 6 مشروعات إنشاءات جديدة، بواقع مشروعين بكلٍ من نقاط الإطفاء، والأسواق، والمواقف، كما تم نهو عدد 8 مشروعات لنقاط الشرطة، منها عدد 5 مشروعات رفع كفاءة، وعدد 3 مشروعات إنشاءات جديدة، و63 مشروعًا للطرق الداخلية، منها 44 بقرى إطسا، و19 بقرى يوسف الصديق، و8 مشروعات لرصف الطرق الرئيسية، فضلًا عن 69 مشروعًا لأبراج المحمول، تم نهو51 مشروعًا منها.