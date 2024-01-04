اليوم السابع
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الانتهاء من إصلاح كسر خط مياه قطر 800مم بالعياط وعودة المياه

الخميس، 04 يناير 2024 07:59 ص
الانتهاء من إصلاح كسر خط مياه قطر 800مم بالعياط وعودة المياه أعمال إصلاحات
كتبت - مرام محمد

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الانتهاء من إصلاح  الكسر المفاجئ بخط المياه قطر 800مم بمنطقة العياط.
 
وأوضح المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه تم إعادة ضخ المياه للمواطنين، وذلك بعد نهو أعمال الإصلاح لتصل تدريجياً لقرى :" بمها، اللشت، السعودية، أبو العباس، الناصرية، كفر طرخان، القطوري، كفر جرزا، الرقة، جرزا".
 
جديرُ بالذكر، أن الشركة دفعت بسيارات مياه نقية في الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه لحين تم الإنتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.
 






المياه

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الجيزة

العياط




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