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الأمم المتحدة: مليون نازح وصلوا إلى رفح منذ بدء العدوان على غزة

الخميس، 04 يناير 2024 10:04 ص
الأمم المتحدة: مليون نازح وصلوا إلى رفح منذ بدء العدوان على غزة اهالى غزة - ارشيفية
كتب سمير حسنى

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أعلنت فصائل فلسطينية قصف عسقلان ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية، في حين، قالت الأمم المتحدة، إن مليون نازح وصلوا إلى رفح منذ بدء العدوان على غزة، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

وأفاد إعلام فلسطيني، بارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلى ليصل إلى 29 ألفا و313 شهيداً ومفقوداً بينهم 16 ألفا و350 شهيداً من الأطفال والنساء.

وذكر أن جيش الاحتلال أرغم المدنيين في غزة على النزوح ثم قصفهم وارتكب مجازر بحقهم 48 مرة، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال نفذ 6 مجازر في رفح راح ضحيتها 31 شهيداً خلال ثلاثة أيام فقط.

من جانبه، أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، بسقوط شهيد وعدة مصابين في استهداف مبنى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

 







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