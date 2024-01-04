الأمم المتحدة: ما يقرب من 50 مليونا يواجهون أزمة غذاء حادة بالقرن الأفريقى

كتبت : هند المغربي

حذر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة أنه يعانى 49.3 مليون شخص فى بلدان القرن الافريقي ازمة حادة من انعدام الأمن فيما يعانى أكثر من 11.1 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، منهم 2.7 مليون طفل سيحتاجون إلى علاج من سوء التغذية الحاد الوخيم فى عام 2023.

وفى ذات السياق ارتفعت موجات النزوح الداخلى بفرار الالاف الأشخاص من منازلهم مع زيادة فى هطول الأمطار مما أدى إلى فيضانات فى الأنهار متأثرة بظاهرة النينيو وقطع شبكات الطرق، وإتلاف البنية التحتية

ولف التقرير الاممى أنه نزح أكثر من 19.4 مليون شخص بسبب النزاع والجفاف والفيضانات فى القرن الافريقى ومن بين هؤلاء، هناك 14.5 مليون نازح داخليًا، فى حين أن 4.5 مليون لاجئ وطالب لجوء (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023). ومن بين العدد الإجمالى للنازحين، نزح 10.1 مليون بسبب الصراع و4.4 مليون بسبب الكوارث الطبيعية.