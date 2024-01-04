اعرف خطوات تسهل استخراج تراخيص سيارات تجارية إلكترونيا

كتب عبد الرحمن سيد

أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية تسهيل إجراءات الحصول على ترخيص سيارة تجارية "عربيات النقل الخاصة بالشركات أو المصانع أو المدارس"، بشكل إلكترونى، وحددت مجموعة من الأوراق والشروط، ومنها:

- إثبات شخصية وصفة ومحل إقامة المرخص له (بطاقة الرقم القومى).

- ما يفيد القيد بالسجل التجارى وكذا رخصة المحل.

- وثيقة التأمين الإجبارى عن حوادث المركبات.

- نموذج 251 مرور.

وأجاز القانون منح رخص ولوحات معدنية تجارية لمن يزاول صناعة المركبات أو الاتجار فيها أو استيرادها أو إصلاحها متى كان الطالب مقيدًا بهذه الصفـة بالسجل التجارى، وكذا للأشخاص الاعتبارية العامة التى تمارس وفقًا لنظمها إحدى هذه العمليات للغير واستخدامات اللوحات التجارية انتقال المركبة من مقر الوصول أو المصنع إلى المحل التجارى وتجربة المركبة بعد إصلاحها أو أمام المشترى، وانتقال المركبة إلى قسم المرور المختص للترخيص أو من قسم المرور إلى المكان الذى يحدده طالب الترخيص فى حالة عدم إتمام إجراءات الترخيص.