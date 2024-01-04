اعترافات لصوص مواتير المياه فى أبشواى: نفذت جريمتين سرقة بأسلوب الفك

أدلى نجار مسلح باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق فى ابشواى، تفيد قيامه بسرقة مواتير المياه من داخل مزارع الدواجن فى دائرة القسم.

واعترف المتهم بارتكابه واقعتين سرقة بأسلوب الفك، كما قام بسرقة 2 موتور مياه من داخل مزرعة دواجن بدائرة المركز، وبالضغط عليه أقر بارتكاب الواقعة وارشد عن المسروقات.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.