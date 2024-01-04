استمرار توقيع الكشف الطبى المجانى على أهالى قرية الأمل بالدقهلية

تستمر القافلة الطبية المجانية التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية، في توقيع الكشف الطبى على أهالى قرية الأمل التابعة لمدينة بلقاس، لليوم الثانى على التوالى، وتم توجيه عدد القوافل الطبية في مختلف التخصصات الطبية، إلى عدد من القرى التابعة للمدن والمراكز بنطاق المحافظة، لتوقيع الكشف الطبى المجانى على أبنائها. وبدأت أولى القوافل الطبية لشهر يناير في قرية الأمل التابعة لمدينة بلقاس والتى تستمر على مدار يومين.

وأعلنت مديرية الصحة بالدقهلية عن خطتها لتحرك القوافل الطبية المجانية عن شهر يناير 2024، فى عدد من القرى بوضع جدول زمني محدد لتنفيذ هذه القوافل الطبية المجانية، حيث جاء الجدول الزمني كالآتى:

8 - 9 يناير: قرية منشاة النصر مركز شربين

15 - 16 يناير: قرية الرحمانية مركز ميت غمر

22 - 23 يناير: قرية ميت دمسيس مركز أجا

29 - 30 يناير: قرية ابوالمعاطي الباز مركز دكرنس

يأتى ذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتوفير قوافل طبية شاملة للقرى والأماكن البعيدة لتوقيع الكشف الطبي المجانى على المواطنين ومتابعة حالتهم الصحية.