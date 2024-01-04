استطلاع لواشنطن بوست: ربع الأمريكيين يعتقدون أن مكتب التحقيقات الفيدرالى حرض على أحداث 6 يناير 2021

أ ش أ

أظهر استطلاع رأى أجرته صحيفة /واشنطن بوست/ و/جامعة ميريلاند/ الأمريكيتان، أن 25% من الأمريكيين يقولون إنه "من المحتمل" أو "بالتأكيد" أن مكتب التحقيقات الفيدرالى هو الذى حرض على هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي.

وذكر الاستطلاع الذى نشر اليوم/الخميس/، أن نسبة أقل من 11% من الجمهور بشكل عام يعتقدون أن هناك "أدلة قوية" على أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالى نظموا وشجعوا الهجوم، بينما قال 13% إن هذه "شكوكهم فقط".



ووجد الاستطلاع أن من بين الجمهوريين، قال 34% إن مكتب التحقيقات الفيدرالى نظم وشجع التمرد، مقارنة بـ 30 % من المستقلين و13 % من الديمقراطيين.



وتؤكد النتائج أن المعلومات الخاطئة حول 6 يناير منتشرة على نطاق واسع مع اقتراب الولايات المتحدة من عام الانتخابات الرئاسية، خلال حملة أعرب فيها الرئيس السابق والمرشح الجمهورى البارز لعام 2024 دونالد ترامب مرارا وتكرارا عن دعمه لأولئك الذين شاركوا فى التمرد.



ومن جانبها، ذكرت صحيفة /واشنطن بوست/، أن ذلك يأتى على الرغم من التحقيق التفصيلى الذى أجراه الكونجرس، وأكثر من 725 محاكمة فيدرالية كاملة للمشاركين فى 6 يناير، والتى لم تسفر عن أدلة على تورط مكتب التحقيقات الفيدرالي؛ إلا أن أقلية كبيرة من الأمريكيين لا تزال تتبنى نظريات المؤامرة التى لا تختلف عن تلك التى دفعت العديد من مثيرى الشغب إلى اقتحام مبنى الكابيتول قبل ثلاث سنوات.



ووجد الاستطلاع أن 39% من الأمريكيين الذين يقولون إن قناة /فوكس نيوز/ هى المصدر الرئيسى لأخبارهم يعتقدون أن مكتب التحقيقات الفيدرالى هو الذى نظم وشجع هجوم 6 يناير، مقارنة بـ 16% من مشاهدى شبكة/سى إن إن/ و 13% من /إم إس إن بى سي/ الذين يحصلون على معظم أخبارهم من /إيه بى سي/ أو /سى بى إس/ أو /إن بى سي/.



وأظهر الاستطلاع أن 44% ممن صوتوا لصالح ترامب يقولون إن مكتب التحقيقات الفيدرالى هو الذى حرض على الهجوم.



واعترف حوالى 700 متهم فى 6 يناير بالذنب فى جرائم فيدرالية تتراوح بين التعدى على ممتلكات الغير والاعتداءات العنيفة على الشرطة، وأدين 130 آخرون فى المحاكمة، بعد أن وجه ترامب أنصاره الغاضبين إلى تنظيم مسيرة إلى مبنى الكابيتول لمعارضة تأكيد الكونجرس لنتائج انتخابات 2020.



وفى العديد من جلسات الاستماع والمحاكمات، ألقى محامو المتهمين باللوم على ترامب فى الهجوم أو سلوكهم فى أعمال الشغب اللاحقة فى ذلك اليوم، مشيرين إلى تشجيع ترامب على "القتال".