اليوم السابع
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الخميس، 04 يناير 2024 07:19 ص
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إيقاف تشغيل خط قطار أبو قير من محطة مصر حتى سيدي جابر غدا لتنفيذ مترو الإسكندرية

الخميس، 04 يناير 2024 07:00 ص
إيقاف تشغيل خط قطار أبو قير من محطة مصر حتى سيدي جابر غدا لتنفيذ مترو الإسكندرية محطة قطار أبو قير
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت وزارة النقل أنه سيتم إيقاف تشغيل خط قطار سكة حديد أبوقير الحالي طبقا للتوقيتات الموضحة بالأسفل، وذلك للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية (أبوقير / محطة مصر) :-
 
1- إيقاف تشغيل القطار في القطاع من (محطة مصر حتى محطة سيدي جابر) كمرحلة أولى بداية من 5/1/2024
 
2 - إيقاف تشغيل القطار في القطاع من (أبوقير حتى المنتزه) بداية من 1/2/2024.
 
3- إيقاف تشغيل القطار في القطاع من (سيدي جابر حتى المنتزه) بداية من 1/3/2024
 
وتقوم وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية لتوفير وسائل مواصلات بديلة لقطار أبوقير الحالي أثناء فترة تنفيذ مشروع المترو ، وسيتم الإعلان عن هذه الوسائل والمسارات الخاصة بها عن طريق أجهزة محافظة الإسكندرية.






وزارة النقل

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