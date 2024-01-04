اليوم السابع
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الخميس، 04 يناير 2024 01:23 م
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أكاديمية مصر للطيران للتدريب تنظم دورات تدريبية للشباب فى مجال سلامة الغذاء

الخميس، 04 يناير 2024 01:07 م
أكاديمية مصر للطيران للتدريب تنظم دورات تدريبية للشباب فى مجال سلامة الغذاء
كتبت رحاب نبيل

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نظمت أكاديمية مصر للطيران للتدريب دورة تدريبية فى مجال سلامة الغذاء بعنوان " Food Safety Onboard " ، لعدد كبير من الشباب بواسطة "شركة ميديكس للتدريب وتكنولوجيا التعليم" وذلك لتنمية الوعى لديهم بمنظومة سلامة الغذاء على الطائرة وإكسابهم المهارات اللازمة وإعدادهم لسوق العمل فى هذا المجال.
 
ويتضمن البرنامج التدريبى جولات تعريفية متتالية لشرح جميع أنشطة الأكاديمية المتطورة من أجهزة الطيران التمثيلى المخصصة لتدريب الطيارين متمثلة فى طرازات،
 
A320,A320neo,A220,A330/B737,B777 
 
وتدريب مهندسى صيانة  الطائرات، وأيضا جهاز تدريب أطقم الضيافة الجوية على الإخلاء وحالات الطوارئ CEET، بالإضافة إلى جهاز تدريب أطقم الضيافة الجوية على تقديم الخدمات على الطائرة CST، حيث تم تقديم شرح عملي لما تم دراسته خلال الدورة التدريبية عن كيفية إستلام وتجهيز وتقديم الوجبات على الطائرة بشكل أمن بحيث يضمن سلامة المسافرين عند تناول الوجبات، وأخيراً يتم تسليمهم شهادات إجتياز التدريب.
 
 
وأبدى الشباب إعجابهم الشديد بالإمكانيات المتاحة بأكاديمية مصر للطيران للتدريب التى تساعد على رفع كفاءة العنصر البشرى فى مجال سلامة الغذاء على الطائرة.
 
 
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مصر للطيران

أكاديمية مصر للطيران للتدريب

مجال سلامة الغذاء

أجهزة الطيران التمثيلى

الضيافة الجوية




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