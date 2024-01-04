أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 4-1-2024

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 4-1-2024.

إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: بنك البركة مصر، والعامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، ووادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى، والعربية لاستصلاح الأراضى، والعامة لصناعة الورق-راكتا، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعى، وبى أى دي-البدر للاستثمار والتنمية، والعبوات الطبية، وفتنس برايم للأندية الصحية، والعبور للاستثمار العقارى، ودلتا للطباعة والتغليف.

البورصة تخسر 6 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى للجلسة الثانية على التوالى، فيما ارتفع مؤشرا إيجى إكس 70 وإيجى إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.746 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 129.1 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.91% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.05%، والعرب على 10.04%، واستحوذت المؤسسات على 75.92% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 24.07%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 134.5 مليون جنيه، 45.6 مليون جنيه، 8.5 مليون جنيه، 226.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 378.6 مليون جنيه، 36.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 25350 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 30667 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 10793 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 5678 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 8151 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 6531 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1489 نقطة.

وصعدت أسهم 72 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 84 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- العربية لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 29.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.98%.

- بنك البركة مصر بسعر إغلاق 12.110 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.18%.

- العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 51.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.11%.

- وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 84.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.41%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.06%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 37.930 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.61%.

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 11 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.34%.

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 13.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.04%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 1.244 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.23%.

- طاقة عربية بسعر إغلاق 15.490 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.21%.