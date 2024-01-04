اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يناير 2024 10:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

أستاذ صدر: التطعيمات سبيل الوقاية من الإصابات بالالتهابات الفيروسية

الخميس، 04 يناير 2024 08:18 م
أستاذ صدر: التطعيمات سبيل الوقاية من الإصابات بالالتهابات الفيروسية الدكتور حسام حسنى، أستاذ الصدر بطب القصر العينى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور حسام حسنى، أستاذ الصدر بطب قصر العينى، أنه خلال هذه الفترة من كل سنة يكون لدينا انتشار في الفيروسات التنفسية سواء الإنفلونزا أو المخلوى ثم ظهر فيروس كورونا ومتحوراته.

وأضاف أستاذ الصدر بطب قصر العينى، في تصريحات لبرنامج مصر تستطيع، المذاع على قناة دي إم سى، أن المتحور الجديد لكورونا ليس شديدا، حيث أصبح لدينا نوع من الاطمئنان حيث كل ما يحدث متحور تكون شدته أقل، فلا يوجد نهجان أو صعوبة في التنفس ولا نقص في الأكسجين.

وتابع حسام حسنى: "الدور ليس شديدا والمريض يشعر بارتفاع في درجة حرارة وتكسير في الجسم وهمدان ورغبة شديدة في النوم، وبعض الناس يكون لديهم قلق، وإذا أصيبت بهذا المتحور لا بد أن ترتاح، والدخول للعناية المركزة لم نعد نحتاجه مثل الماضي".

وقال أستاذ الصدر بطب قصر العينى إن الراحة البدنية والنفسية والبعد عن التدخين أول خطوة في علاج المصاب بمتحور كورونا الجديد، موضحا أن المتحور الجديد ليس صعبا على الأطباء، وصعوبته على المرضى في تحوله إلى التهاب الرئوي، والحصول على التطعيمات المحدثة هو سبيل الوقابة من الإصابات بالالتهابات الفيروسية.







حسام حسنى

كورونا

مصر

إصابات كورونا

اخر الاخبار




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة