أخبار البورصة اليوم الخميس 4-1-2024

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 4-1-2024، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.746 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: بنك البركة مصر، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والعربية لاستصلاح الأراضي، والعامة لصناعة الورق-راكتا، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، والعبوات الطبية، وفتنس برايم للأندية الصحية، والعبور للاستثمار العقاري، ودلتا للطباعة والتغليف.

البورصة تخسر 6 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.746 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 129.1 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.91% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.05%، والعرب على 10.04%، واستحوذت المؤسسات على 75.92% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 24.07%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 134.5 مليون جنيه، 45.6 مليون جنيه، 8.5 مليون جنيه، 226.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 378.6 مليون جنيه، 36.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 25350 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 30667 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 10793 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 5678 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 8151 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 6531 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1489 نقطة.

وصعدت أسهم 72 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 84 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، باع مجلس إدارة الشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات 40 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي النساجون الشرقيون للسجاد، والحديد والصلب المصرية عدد 22 ألف سهم، 300 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركتي العبوات الطبية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية عدد 100 ألف سهم، 737.8 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة المجموعة المصرية العقارية 6.3 مليون سهم، كما اشترى مساهم رئيسي بشركات برايم القابضة للاستثمارات المالية، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، ومستشفى النزهة الدولي عدد 542.1 ألف سهم، 150 ألف سهم، 2310 سهم، على الترتيب.

أعلنت شركة المجموعة المصرية العقارية، شراء المساهم عبد الله عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب عدد 5.5 مليون سهم بسعر 1.287 جنيه بقيمة إجمالية 8 ملايين جنيه لترتفع نسب المساهم من 5.93% إلى 7.49%، ونفذت الصفقة من خلال شركة تارجيت لتداول الأوراق المالية.

أبو قير للأسمدة

أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على ضم سلمى خلفان سالم سحمي الهاجري، عضو مستقل في مجلس إدارة الشركة، وذلك وفقًا لقرار الجمعية العامة العادية للشركة.