186 ميدالية.. حصاد الشباب والرياضة بالإسكندرية فى 2023

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية عن حصاد جميع الأنشطة والفعاليات خلال عام 2023، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير المديرية، وما تم من انشطه ثقافيه ورياضيه وفى كل المجالات.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية إن المديرية حصدت مراكز متقدمة، ومنها إحراز المراكز الأولى فى اللقاءات والمسابقات التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية فى الحصول على المراكز الأولى بمسابقة كنوز مصرية للنشء فى مجالات ( الفن التعبيرى - الكورال - الموسيقى الوترية - المسرح - الارتجال )، وكذلك حصول فريق الإسكندرية على المركز الثانى فى اللقاء الختامى لمشروع ألف فتاة ألف حلم للمرة الأولى حصول فريق رواد الإسكندرية فى اللقاء الرياضى المجمع للرواد المنفذة فى المدينة الشبابية بأبو قير المركز الأول ترتيب عام، مشيرة إلى أن 8750000 مستفيد من الأنشطة والفعاليات خلال العام.

وأضافت الدكتورة صفاء الشريف أن فريق مراكز تدريب المرأة فى اللقاء الرياضى المجمع المنفذة فى المدينة الشبابية بأبو قير حصل على المركز الثانلا ترتيب عال، وحصول فريق مراكز تدريب النسور في اللقاء الرياضى المجمع المنفذة في المدينة الشبابية بأبي قير على المركز الثالث وتحقيق 75 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى، وكذلك تحقيق 40 ميداليات ذهبية و20 ميداليات فضية و15 ميداليات برونزية في بطولات الجمهورية، وحصول فرق قادرون باختلاف على عدد 36 ميدالية المركز الأول على مستوى الجمهورية فى بطولة الجمهورية للإعاقات الذهنية، فريق مركز شباب النصر لذوي الهمم ،وفريق الفن التشكيلي حصل علي المركز الاول في مسابقه افضل جدارية على مستوى الجمهورية.

وأشارت وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أن المديرية نفذت عددا كبيرا من الإنجازات في كل المجالات الشبابية والرياضية تضمنت:- تنفيذ 75 ماراثون بالتعاون مع جهات مختلفه شارك فيه مايقرب من 789 ألف مشارك وتنظيم 6 مؤتمرات حاشدة و400 ندوة للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية شارك فيها مليون 450 الف مواطن سكندري من كافة الأطياف والانتهاء من إنشاء حمام سباحة بمركز الحرمين، وتنفيذ 645 مشروعا رياضيا وشبابيا، و788 دورة تثقيفية للشباب والطلائع استفاد منها 2 مليون وخمسمائة مشارك، و52 ندوة بالتعاون مع الأزهر الشريف استفاد منها 30000 مشارك و40 دورة استفاد منها عدد 850 من العاملين بالمديرية و الهيئات الشبابيه والرياضيه، وتنفيذ عدد 220 مبادرة بالجهود الذاتية منها الرياضي والثقافي والفني والشبابي، وكذلك إشهار 2 مراكز شباب جديدة بالمناطق الأكثر احتياجا( مركز شباب الصفا – الصفوه )، واشهار نادي شركة السلامة البحرية،الانتهاء بنسبة 100% من الجمعيات العمومية للهيئات الشبابية والرياضية.

كما تم افتتاح مركز للتخاطب وتنمية المهارات الحسية بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا بمركز شباب الحرمين والشهيد المسيري، بالاضافة الى النصر و كرموز ليصبح عدد المراكز 4 مراكز التخاطب داخل مراكز الشباب ويقدم خدماته بالمجان، وتنفيذ مشروع تنمية الفنون والإبداع لقادرون، بالاختلاف من خلال تقديم سلسلة تدريبات مجانية أسبوعية الأنشطة المختلفة، يستفاد منها 400 من ذوي الهمم أسبوعياً ،المشاركة في منافسات الفوج الأول للمهرجان الرياضي "معا لتحويل الإعاقة إلى طاقة" بمشاركة 8 محافظات، وتنفيذ رحلات اعرف بلدك لمحافظات الجمهورية والمشاركة فى دورى كرة السلة للصم بنات، وافتتاح ثاني حديقة من نوعها لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة على مستوى جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط، بالتعاون مع المجتمع المدني بمركز شباب الأنفوشي.

وفي مجال الإنشاءات داخل الهيئات الشبابية والرياضية، حيث تم الانتهاء من:- إحلال وتجديد 6 ملاعب ومراكز شباب ( العامريه – أبيس 1- الحرية- فلسطين – العمراوي ) ملاعب خماسي وابيس 2 ملعب قانوني إنشاء 3 ملاعب جديدة بمراكز شباب الشهيد مهيد الهوارى – مبارك وملعب أكريليك بمركز شباب الظاهرية، ليصبح عدد الملاعب بالمديرية 50 ملعبا متنوعا بمراكز الشباب تخدم كافة المراحل العمرية من أهالي تلك المناطق.